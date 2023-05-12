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    Сорокин отреагировал на попадание в тройку номининантов на «Везина Трофи»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Айлендерс
    Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о номинации на приз лучшему голкиперу НХЛ — «Везина Трофи».

    Илья Сорокин
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    Илья Сорокин

    «Это был хороший опыт. Никогда не думал, что сыграю 60 матчей в регулярном чемпионате. Это непросто, но я чувствовал себя хорошо. Это нормальная ситуация для этой лиги. Я никогда не думаю о наградах НХЛ. Ничего, если эту роль играет не команда. Это не мой результат, а результат команды», — цитирует Сорокина пресс-служба клуба.

    Сорокин в нынешнем сезоне провел в регулярном чемпионате 62 матча, в которых одержал 31 победу (6 — «на ноль») при коэффициенте надежности 2,34 и 92,4% отраженных бросков.

    Также финалистами стали швед Линус Улльмарк из «Бостона» и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

    Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград НХЛ, которая пройдет 26 июня в Нэшвилле.

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