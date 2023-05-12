Сорокин отреагировал на попадание в тройку номининантов на «Везина Трофи»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс»высказался о номинации на приз лучшему голкиперу НХЛ — «Везина Трофи».

«Это был хороший опыт. Никогда не думал, что сыграю 60 матчей в регулярном чемпионате. Это непросто, но я чувствовал себя хорошо. Это нормальная ситуация для этой лиги. Я никогда не думаю о наградах НХЛ. Ничего, если эту роль играет не команда. Это не мой результат, а результат команды», — цитирует Сорокина пресс-служба клуба.

Сорокин в нынешнем сезоне провел в регулярном чемпионате 62 матча, в которых одержал 31 победу (6 — «на ноль») при коэффициенте надежности 2,34 и 92,4% отраженных бросков.

Также финалистами стали швед Линус Улльмарк из «Бостона» и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград НХЛ, которая пройдет 26 июня в Нэшвилле.