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    Кубок Стэнли. «Флорида» проиграла «Торонто», «Эдмонтон» одолел «Вегас»

    Обзор матчей второго раунда плей-офф НХЛ 11 мая

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    «Флорида» — «Торонто»
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    «Флорида» — «Торонто»

    «Флорида» — «Торонто» 1:2

    В составе хозяев единственную шайбу забросил Сэм Рейнхарт. За гостей отличились Вильям Нюландер и Митч Марнер.

    Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 23 спасения из 25 бросков соперника. Его коллега по амплуа из «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов пропускал игру из-за травмы, полученной в предыдущем матче.

    НХЛ Плей-офф Второй раунд Четвертый матч
    «Флорида» — «Торонто» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Нюландер — 3 (бол., Бантинг, Марнер), 23:29 — 0:1. Марнер — 3 (Маккейб), 50:03 — 0:2. Райнхарт — 6 (бол., Ткачак, Беннетт), 52:13 — 1:2Вратари: Бобровский (58:37) — УоллШтраф: 26-16Броски: 25 (7+8+10) — 25 (6+15+4)Счет в серии: 3-1

    «Флорида» в серии до четырех побед ведет со счетом 3-1. Пятая игра противостояния запланирована на 12 мая.

    «Флорида» — «Торонто» 1:2

    «Эдмонтон» — «Вегас» 4:1

    Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин отметился голевой передачей. Россиянин набрал пятое очко в текущем плей-офф (3+2). Также две передачи отдал Коннор Макдэвид.

    Форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев очков не набрал и завершил игру с показателем полезности «-2».

    НХЛ Плей-офф Второй раунд Четвертый матч
    «Эдмонтон» — «Вегас» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Бьюгстад — 3 (Костин), 6:46 — 1:0. Бушар — 4 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 7:38 — 2:0. Экхольм — 1 (Драйзайтль, Ямамото), 13:30 — 3:0. Нюджент-Хопкинс — 1 (Макдэвид, Нерс), 34:45 — 4:0. Руа — 1 (Каррье, Теодор), 45:58 — 4:1Вратари: Скиннер — Хилл (57:05 — 58:33)Штраф: 47-64Броски: 33 (11+16+6) — 26 (6+9+11)Счет в серии: 2-2

    Счет в серии сравнялся — 2-2. Пятый матч противостояния запланирован на 13 мая.

    «Эдмонтон» — «Вегас» 4:1
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