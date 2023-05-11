Кубок Стэнли. «Флорида» проиграла «Торонто», «Эдмонтон» одолел «Вегас»

«Флорида» — «Торонто» 1:2
В составе хозяев единственную шайбу забросил Сэм Рейнхарт. За гостей отличились Вильям Нюландер и Митч Марнер.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 23 спасения из 25 бросков соперника. Его коллега по амплуа из «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов пропускал игру из-за травмы, полученной в предыдущем матче.
«Флорида» в серии до четырех побед ведет со счетом 3-1. Пятая игра противостояния запланирована на 12 мая.
«Эдмонтон» — «Вегас» 4:1
Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин отметился голевой передачей. Россиянин набрал пятое очко в текущем плей-офф (3+2). Также две передачи отдал Коннор Макдэвид.
Форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев очков не набрал и завершил игру с показателем полезности «-2».
Счет в серии сравнялся — 2-2. Пятый матч противостояния запланирован на 13 мая.