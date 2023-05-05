Ротенберг: Сборная России серьезный спарринг-партнер для Казахстана перед ЧМ

Главный тренер сборнойоценил игру Казахстана (3:0) в рамках турнира

«Казахстан играл в жёсткий хоккей? Команда играет домашний турнир, они очень хотели выиграть, а вопросы по судейству нужно задавать судьям. Судьи профессионалы, и во всём разберутся.

Мы понимали, что соперник будет играть от ножа, будет действовать самоотверженно. Было много борьбы и стыков. Это хоккей. Это мужская игра. Хоккей и заключается в том, что в него играют настоящие мужики.

Удивили ли они нас? Они серьёзно готовились к нам и нашей игре, здорово двигались. У них серьёзные задачи, они готовятся к чемпионату миру.

Думаю, что мы — это очень серьёзный спарринг-партнёр, а чем сложнее спарринг, тем легче в бою. Я думаю, что мы выводим Казахстан на новый уровень. Желаем им удачи на чемпионате мира», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

Напомним, что сборная «России 25» обыграла Казахстан со счетом 3:0 на турнире «Qazaqstan Hockey Open». До этого национальная команда сыграла два матча со сборной Беларуси (4:0 и 6:2).