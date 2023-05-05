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    Ротенберг: Сборная России серьезный спарринг-партнер для Казахстана перед ЧМ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сборная России Сборная Казахстана
    Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг оценил игру Казахстана (3:0) в рамках турнира «Qazaqstan Hockey Open».

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Казахстан играл в жёсткий хоккей? Команда играет домашний турнир, они очень хотели выиграть, а вопросы по судейству нужно задавать судьям. Судьи профессионалы, и во всём разберутся.

    Мы понимали, что соперник будет играть от ножа, будет действовать самоотверженно. Было много борьбы и стыков. Это хоккей. Это мужская игра. Хоккей и заключается в том, что в него играют настоящие мужики.

    Удивили ли они нас? Они серьёзно готовились к нам и нашей игре, здорово двигались. У них серьёзные задачи, они готовятся к чемпионату миру.

    Думаю, что мы — это очень серьёзный спарринг-партнёр, а чем сложнее спарринг, тем легче в бою. Я думаю, что мы выводим Казахстан на новый уровень. Желаем им удачи на чемпионате мира», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

  • «Россия 25» уверенно обыграла Казахстан в рамках «Qazaqstan Hockey Open»
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    • Напомним, что сборная «России 25» обыграла Казахстан со счетом 3:0 на турнире «Qazaqstan Hockey Open». До этого национальная команда сыграла два матча со сборной Беларуси (4:0 и 6:2).

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