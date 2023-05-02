«Витязь» объявил имя нового главного тренера

назначен главным тренером «Витязя».

Он будет руководить командой в сезоне КХЛ-2023/24, говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее Завьялов работал в качестве тренера в нижегородском «Торпедо», «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике» и «Амуре». В 2018 году в составе тренерского штаба казанцев Завьялов стал обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, на прошлой неделе пост главного тренера «Витязя» покинул Вячеслав Буцаев.

«Витязь» в минувшем регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Западной конференции. Из плей-офф команда вылетела в первом раунде от «Локомотива» (1-4).