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    «Витязь» объявил имя нового главного тренера

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    Александр Завьялов назначен главным тренером «Витязя».

    Александр Завьялов
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    Александр Завьялов

    Он будет руководить командой в сезоне КХЛ-2023/24, говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Ранее Завьялов работал в качестве тренера в нижегородском «Торпедо», «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике» и «Амуре». В 2018 году в составе тренерского штаба казанцев Завьялов стал обладателем Кубка Гагарина.

    Напомним, на прошлой неделе пост главного тренера «Витязя» покинул Вячеслав Буцаев.

    «Витязь» в минувшем регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Западной конференции. Из плей-офф команда вылетела в первом раунде от «Локомотива» (1-4).

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