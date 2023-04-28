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    Стало известно, почему Ничушкин пропустил матчи «Колорадо» в Кубке Стэнли

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    Стали известны подробности отстранения нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина от участия в матчах команды в плей-офф НХЛ.

    Валерий Ничушкин
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    Валерий Ничушкин

    По информации Denver Post, в гостиничном номере российского хоккеиста в минувшую субботу была обнаружена женщина.

    Отмечается, что она оказалась настолько пьяной, что врачу «Колорадо» пришлось вызвать скорую помощь, чтобы отвезти ее в больницу.

    28-летняя женщина была обнаружена при проверке комнаты Ничушкина в отеле в Сиэтле.

    Представитель департамента полиции Сиэтла Джудинна Гулпан заявила, что уголовное расследование по данному инциденту не ведется. В полицейском отчете отмечается, что женщина ударила врача команды, но тот не стал выдвигать обвинения.

  • Ничушкин не сыграет во втором матче плей-офф НХЛ подряд по личным причинам
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    • Ранее тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что Ничушкин уехал из расположения команды по личным причинам. В СМИ предполагали, что Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем».

    После этого случая Ничушкин пропустил три матча против «Сиэтла» в первом раунде Кубка Стэнли.

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