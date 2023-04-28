Стало известно, почему Ничушкин пропустил матчи «Колорадо» в Кубке Стэнли

Стали известны подробности отстранения нападающего «Колорадо»от участия в матчах команды в плей-офф НХЛ.

По информации Denver Post, в гостиничном номере российского хоккеиста в минувшую субботу была обнаружена женщина.

Отмечается, что она оказалась настолько пьяной, что врачу «Колорадо» пришлось вызвать скорую помощь, чтобы отвезти ее в больницу.

28-летняя женщина была обнаружена при проверке комнаты Ничушкина в отеле в Сиэтле.

Представитель департамента полиции Сиэтла Джудинна Гулпан заявила, что уголовное расследование по данному инциденту не ведется. В полицейском отчете отмечается, что женщина ударила врача команды, но тот не стал выдвигать обвинения.

Ранее тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что Ничушкин уехал из расположения команды по личным причинам. В СМИ предполагали, что Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем».

После этого случая Ничушкин пропустил три матча против «Сиэтла» в первом раунде Кубка Стэнли.