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    Федоров: Спасибо парням за характер, за выполнение игровой тактики

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался после победы в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (3:2).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Спасибо парням за характер, за выполнение игровой тактики. Сложный, хороший матч. Рад за наш коллектив, что среагировали правильно, несмотря на ненужный второй гол. Не думаю, что кто-то занервничал, но концентрация осела на наши головы и головы наших ребят. Мы не знали, как закончится матч, но приняли вызов. Отмечу коллективные действия троек и пар защитников. И в целом пятёрки, которые сдерживали натиск соперника, достойно сыграли на своих местах без шайбы.

    Реализация во втором периоде? Не думаю, что это тенденция. В идеале любой тренер вам подскажет, что хотелось бы он наших нападающих минимум шесть бросков за игру. Каждому нападающему! Но, когда играешь против такого мобильного соперника, это не удаётся. Концентрация даёт ребятам определённые плоды.

    Третий период? Мы выходили с боевым настроением, готовились в штатном режиме. Установка была очень простой, но конкретной. Парни понимали, что на кону. Думаю только об исполнении своих обязанностей, когда мы с шайбой и без», — цитирует Федорова «Чемпионат».

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    • Таким образом, ЦСКА вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.

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