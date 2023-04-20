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    Гимаев о победе ЦСКА: Команда была лучше соперника во всех компонентах игры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс ЦСКА
    Хоккейный эксперт Сергей Гимаев оценил игру ЦСКА во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:0).

    Адам Рейдеборн
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    Адам Рейдеборн

    «Во всех компонентах ЦСКА был лучше, играл ровно на протяжении всего матча и, как следствие, каждый период остался за армейцами.

    "Ак Барс" вроде бы нанёс 29 бросков, но опасных моментов было не так уж и много. Лидеры "Ак Барса" во второй игре промолчали — ноль шайб. То, что получилось у "Ак Барса", остановил Адам Рейдеборн. Надо отметить его игру, вратарь оформил уже пятый "сухарь" в плей-офф.

    Почему Рейдеборн так прибавил в плей-офф? Мне кажется, он просто расслабился. Так бывает, когда уже нечего терять. Сейчас всё в его руках. Показываешь хорошую игру — имеешь хорошие шансы на то, чтобы остаться в ЦСКА и доказать всем (и самому себе в первую очередь!), что ты вратарь высокого уровня.

    Плюс кураж, плюс отличная игра ЦСКА в обороне. Всё вместе и даёт такой результат», — цитирует Гимаева сайт КХЛ.

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