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    Волков о серии с ЦСКА: Пятая игра была ключевой, когда мы вели со счетом 2:0

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    Нападающий СКА Александр Волков назвал причины поражения в серии плей-офф КХЛ с московским ЦСКА (2:4 в серии).

    Александр Волков
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    Александр Волков

    «Трудно сказать, что не получилось в сезоне. Надо посмотреть со стороны. Считаю, что проиграли ЦСКА из-за невезения. Ключевым в серии был пятый матч, когда вели в первом периоде 2:0.

    Должны были забивать ещё три шайбы, но в итоге период закончился со счётом 2:2. Потом посыпались и проиграли. Если бы мы выиграли этот матч, то и серию тоже взяли.

    В следующем сезоне хотим выиграть Кубок Гагарина — тут не обсуждается», — цитирует Волкова «РИА Новости».

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    • В плей-офф Волков провел 11 матчей и набрал 5 (3+2) очков. ЦСКА сыграет в финале Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».

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