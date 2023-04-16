Волков о серии с ЦСКА: Пятая игра была ключевой, когда мы вели со счетом 2:0

Нападающийназвал причины поражения в серии плей-офф КХЛ с московским(2:4 в серии).

«Трудно сказать, что не получилось в сезоне. Надо посмотреть со стороны. Считаю, что проиграли ЦСКА из-за невезения. Ключевым в серии был пятый матч, когда вели в первом периоде 2:0.

Должны были забивать ещё три шайбы, но в итоге период закончился со счётом 2:2. Потом посыпались и проиграли. Если бы мы выиграли этот матч, то и серию тоже взяли.

В следующем сезоне хотим выиграть Кубок Гагарина — тут не обсуждается», — цитирует Волкова «РИА Новости».

В плей-офф Волков провел 11 матчей и набрал 5 (3+2) очков. ЦСКА сыграет в финале Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».