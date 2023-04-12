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    Ротенберг высказался о своем будущем в СКА

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своем будущем в клубе из Санкт-Петербурга.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Мы продолжаем работать все вместе. Я хочу поблагодарить ПАО "Газпром", Алексея Борисовича Миллера лично, который доверяет нам, с которым мы обсуждали, как нам усилить нашу команду. И мы ее усилили, об этом говорят наши результаты. В плей-офф жесткая игра, все соперники сильные, первый раунд выбил несколько ребят, с "Торпедо" очень жесткая серия была, травмировались наши лидеры. Нам нужно усилить те вещи, которые мы понимаем, что нужно усилить. У нас уже есть результат, это самое важное.

    Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые поддерживали нас весь сезон и у которых были большие ожидания, потому что мы показывали очень яркий хоккей, комбинационный хоккей. То, что на нас ходят полные трибуны, это благодаря нашей работе и нашим болельщикам. Мы уже сделали большой шаг в этом сезоне, мы обязательно все вместе победим и выиграем Кубок Гагарина. Вернемся сильнее», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

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