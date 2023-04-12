Квартальнов о легионерах в «Динамо»: Мы должны взять тех ребят, которые подходят по духу

Главный тренер минскоговысказался об отсутствии лимита на легионеров в клубе.

«Нет лимита? Конечно, здесь есть позитивные моменты. Мы понимаем свои возможности и должны взять тех ребят, которые подходят нам по духу. Понять и объяснить им, чего мы хотим и какими будут требования.

Крэйг провёл хорошую работу, мне его стиль знаком, мы как тренеры пересекались в лиге. Ставку сделаем на белорусов, будем готовить и развивать местных ребят», — сказал Квартальнов Чемпионату.

Напомним, что 11 апреля минское «Динамо» объявило о подписании контракта с Квартальновым на один год. Также, Специалист возглавил сборную Беларуси.