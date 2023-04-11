Квартальнов возглавит сборную Белоруссии в матчах майского турне

Дмитрий Квартальнов Фото: globallookpress.com
«На прошедшем сегодня заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Белоруссии состоялось обсуждение возможных кандидатур, и был утвержден состав тренерского штаба национальной команды для участия в матчах предстоящего "Большого тура сборной".
На пост главного тренера была утверждена кандидатура Дмитрия Квартального. Ассистировать специалисту будут Павел Перепехин и Андрей Мезин, уже имеющие опыт работы с национальной командой», — говорится в заявлении.
Ранее сборную Белоруссии возглавлял Крэйг Вудкрофт.
Напомним, контракт Квартальнова с минским «Динамо» рассчитан до конца сезона-2023/2024.