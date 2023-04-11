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    Квартальнов возглавит сборную Белоруссии в матчах майского турне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная Белоруссии Динамо Минск КХЛ
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов будет руководить сборной Белоруссии в матчах майского турне.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «На прошедшем сегодня заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Белоруссии состоялось обсуждение возможных кандидатур, и был утвержден состав тренерского штаба национальной команды для участия в матчах предстоящего "Большого тура сборной".

    На пост главного тренера была утверждена кандидатура Дмитрия Квартального. Ассистировать специалисту будут Павел Перепехин и Андрей Мезин, уже имеющие опыт работы с национальной командой», — говорится в заявлении.

    Ранее сборную Белоруссии возглавлял Крэйг Вудкрофт.

    Напомним, контракт Квартальнова с минским «Динамо» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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