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    Никитин о поражении от ЦСКА: Не скажу, что мы плохо играли

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал третье поражение в серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА (1:3). «Армейцы» ведут 3:1.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «ЦСКА чувствовал импульс и забирал его. Мы играли нервно. Не то чтобы мы нервничали, но не было у нас последовательности. Мы не создавали момент за моментом. Что мы создали — не смогли реализовать. У ЦСКА сказался опыт в такой игре. Мы его тоже набрались. Готовимся к следующей игре. Мы пока не можем трезво оценить тот факт, что нужно забыть предыдущую победу.

    Не скажу, что мы плохо играли. Играли плюс-минус как ЦСКА. Меньше моментов создали. Против нас соперник очень непростой. Мы не просто должны выживать в этих ситуациях, а уметь реализовывать те ситуационные моменты, что у нас появляются. В этом пока разница в этой серии.

    Мало бросков со стороны ЦСКА? Для Дани Исаева это тоже опыт. Не все вратари могут играть при небольшом количестве бросков. В свое время Сорокин был лучшим в этом плане, он мог сделать ключевой сэйв. Это командное поражение, вратарь не виноват. Мы понимали, что такая игра и будет, но не смогли выжать из этого победу», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

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