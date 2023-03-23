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    • «Авангард» переиграл «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
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    «Авангард» переиграл «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    В четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ «Авангард» в гостях обыграл «Металлург» со счетом 4:1.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    На голы Сергея Толчинского, Рика Буше (дважды) и Алекса Бродхерста гости ответили точным броском престижа в исполнении Григория Дронова.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Толчинский — 5 (Грицюк, А. Бродхерст), 0:48 — 0:1. Дронов — 4 (бол., Лайпсик, Керран), 10:46 — 1:1. Буше — 5 (Найт, Белов), 28:28 — 1:2. Буше — 6 (Найт, Ткачев), 46:41 — 1:3. А. Бродхерст — 1 (п.в., Сведберг, Демченко), 57:56 — 1:4Вратари: Паскуале (56:21 — 57:56) — ДемченкоШтраф: 4 — 4Броски: 30 (8+11+11) — 27 (11+8+8)

    Таким образом, «Авангард» выиграл серию со счетом 4:0 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

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