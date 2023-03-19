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    Кравец: При счете 3:3 нашли энергию, силы, выносливость и мастерство, чтобы победить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3) во втором матче серии Кубка Гагарина.

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Ребята сегодня боролись, выкладывались на 200%. Рады, что победили. Завтра — день восстановления, отдыха, подготовки. Думаю, что в Магнитогорске будут такие же сложные игры.

    Что произошло после 3:0? Слава богу, что выиграли, что при счёте 3:3 нашли энергию, силы, выносливость и мастерство, чтобы победить. Остальное посмотрим, проанализируем. Я думаю, что этот возврат "Магнитки" пойдёт нам на пользу, в нашу копилочку. Ни с одной командой нельзя выключаться, нельзя играть неправильно. Нужно правильно делать всю свою работу от первой и до последней смены.

    Игра четвёртого звена? Когда любое звено может забить, любое звено может принести пользу, это важно — тогда приходят победы. Если все четыре звена настроены на это, то и результат будет положительным.

    Насколько психологически важно одержать победу после камбэка "Магнитки"? Психология — основной момент, я считаю, в спорте, да и в жизни. Это плюс для нас и нашей головы. Победа даёт возможность провести время с семьёй в хорошем настроении. Голова не забита грустными мыслями. Ты делаешь выводы и спокойно готовишься к следующей игре.

    Естественно, мы не думали, что будет 3:0. Но мы всегда настраиваемся, чтобы первый период был агрессивный, активный, чтобы ребята доводили шайбу до ворот, играли в той зоне. С другой стороны, мы просим, чтобы и второй период был такой же. Важно, что забили и что использовали.

    Есть ли планы освежить линию обороны и сыграть в четыре пары защитников? На данном этапе таких мыслей нет, потому что, я считаю, ребята отлично выдерживают всё. Подготовлены они хорошо. Когда защитники играют в три пары, мне кажется, это лучше — они в тонусе всё время. После этого игра от защитников идёт качественнее», — цитирует Кравца «Чемпионат».

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    • После этого матча «Авангард» повел в серии с «Металлургом» 2:0. Следующий матч состоится 21 марта в Магнитогорске.

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