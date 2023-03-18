СКА взял верх над «Торпедо» и упрочил преимущество в серии

На голы Василия Глотова, Михаила Воробьева, Эмиля Галимова, Никиты Камалова и Никиты Гусева гости ответили точными бросками Андрея Белевича (дважды), Артема Михеева и Николая Коваленко.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (2:1, 3:3, 0:0)
Голы: Белевич — 2 (мен., Сизов), 2:38 — 0:1. Глотов — 5 (Хайруллин, Жафяров), 6:12 — 1:1. Воробьев — 2 (Зыков, Волков), 14:40 — 2:1. Михеев — 2 (Федотов, Воронин), 26:05 — 2:2. Галимов — 1 (Прохоркин), 26:52 — 3:2. Камалов — 1 (Хайруллин, Глотов), 31:23 — 4:2. Белевич — 3 (Конюшков, Виноградов), 34:30 — 4:3. Гусев — 4 (Камалов, Яшкин), 35:35 — 5:3. Коваленко — 3 (бол., Кручинин), 39:27 — 5:4Вратари: Николаев — Кульбаков (58:21)Штраф: 6 — 12Броски: 37 (12+16+9) — 29 (9+12+8)
Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.