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    СКА взял верх над «Торпедо» и упрочил преимущество в серии

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    Во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ СКА на своем льду обыграл «Торпедо» со счетом 5:4.

    СКА
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    СКА

    На голы Василия Глотова, Михаила Воробьева, Эмиля Галимова, Никиты Камалова и Никиты Гусева гости ответили точными бросками Андрея Белевича (дважды), Артема Михеева и Николая Коваленко.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч
    СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (2:1, 3:3, 0:0)
    Голы: Белевич — 2 (мен., Сизов), 2:38 — 0:1. Глотов — 5 (Хайруллин, Жафяров), 6:12 — 1:1. Воробьев — 2 (Зыков, Волков), 14:40 — 2:1. Михеев — 2 (Федотов, Воронин), 26:05 — 2:2. Галимов — 1 (Прохоркин), 26:52 — 3:2. Камалов — 1 (Хайруллин, Глотов), 31:23 — 4:2. Белевич — 3 (Конюшков, Виноградов), 34:30 — 4:3. Гусев — 4 (Камалов, Яшкин), 35:35 — 5:3. Коваленко — 3 (бол., Кручинин), 39:27 — 5:4Вратари: Николаев — Кульбаков (58:21)Штраф: 6 — 12Броски: 37 (12+16+9) — 29 (9+12+8)

    Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.

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