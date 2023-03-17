ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка еврокубковЖеребьевка 1/4 и 1/2 финала еврокубков. Онлайн
  • 21:55
    • ЦСКА переиграл «Локомотив» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
  • 19:32
    • «Авангард» в овертайме одолел «Магнитку»
  • 17:45
    • Официально: сборная России сыграет с Ираном
    Все новости спорта

    Федоров: Парни — молодцы, потерпели, выдержали, сыграли на своих местах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Локомотив
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу в первом матче полуфинала Запада с «Локомотивом» (2:0).

    Сергей Федоров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Федоров

    «Наших ребят и болельщиков с победой. Прекрасная атмосфера. Какая-то часть игры была за "Локомотивом", у них было хорошее давление и движение шайбы. Парни — молодцы, потерпели, выдержали, сыграли на своих местах. Была пара моментов не в нашу сторону, тем не менее использовали свои моменты, когда их надо было использовать. Сыграли друг на друга. Вовремя вывели шайбу, и получилось лучше, чем мы ожидали.

    Ноль бросков в створ ворот за 15 минут? Отличная работа "Локомотива". Не знал этого во время периода, но понимал, что на стороне соперника присутствует определённое преимущество. Тем не менее, как я уже сказал, концентрация и внимание, и начало игры — это то, о чём мы говорили — мы чуть-чуть улучшили. Поэтому первая игра и те моменты, которые соперник нам предоставил, — мы сумели на них правильно среагировать. Держались своего плана на игру, а ребята были заряжены и понимали, какое давление может оказать столь мобильный соперник», — цитирует Федорова «Чемпионат».

  • Никитин: Расслабились буквально на пять секунд и ЦСКА этого хватило
  • Читайте по теме

    • Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч между командами пройдет 19 марта на «ЦСКА Арене».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Оренбург» вновь дома сыграет сильно
  • «Оренбург» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Краснодар» может снова победить
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Сможет ли «Челси» победить «Эвертон»?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Мокаев — Фильо
  • Бокс
  • Завтра в 22:05
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Послезавтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие