Федоров: Парни — молодцы, потерпели, выдержали, сыграли на своих местах

Главный тренерпрокомментировал победу в первом матче полуфинала Запада с(2:0).

«Наших ребят и болельщиков с победой. Прекрасная атмосфера. Какая-то часть игры была за "Локомотивом", у них было хорошее давление и движение шайбы. Парни — молодцы, потерпели, выдержали, сыграли на своих местах. Была пара моментов не в нашу сторону, тем не менее использовали свои моменты, когда их надо было использовать. Сыграли друг на друга. Вовремя вывели шайбу, и получилось лучше, чем мы ожидали.

Ноль бросков в створ ворот за 15 минут? Отличная работа "Локомотива". Не знал этого во время периода, но понимал, что на стороне соперника присутствует определённое преимущество. Тем не менее, как я уже сказал, концентрация и внимание, и начало игры — это то, о чём мы говорили — мы чуть-чуть улучшили. Поэтому первая игра и те моменты, которые соперник нам предоставил, — мы сумели на них правильно среагировать. Держались своего плана на игру, а ребята были заряжены и понимали, какое давление может оказать столь мобильный соперник», — цитирует Федорова «Чемпионат».

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч между командами пройдет 19 марта на «ЦСКА Арене».