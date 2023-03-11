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    Ларионов о победе «Торпедо»: Сказал ребятам, что они живут ради таких побед

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру команды в 5-м матче серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции с московским «Динамо» (4:3 ОТ).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Хочу поздравить команду с трудной и тяжёлой победой, была непростая игра. Вообще непростая серия. Колоссальная поддержка болельщиков гнала команду вперёд, в атаку. Коллектив "Динамо" даёт возможность играть нам в тот хоккей, который закаляет ребят и делает их лучше.

    В таких матчах хочется, чтобы количество переходило в качество. Но мы забываем, что эти мальчишки — они не роботы. Накапливается усталость. И они получают такую порцию усталости первый раз в жизни.

    Может быть, эта усталость и нехватка свежести и концентрации не даёт реализовать те комбинации, которые мы готовим и делаем в каждом матче.

    Когда начинается овертайм — и это было сказано ребятам — это то, ради чего вы живёте, ради таких побед. Сворачиваться и бояться играть овертайм — это не даст ничего хорошего. В таких матчах все равно берёшь риск и пытаешься найти счастье у ворот соперника», — передаёт слова Ларионова Чемпионат.

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    • После этого матча «Торпедо» вышло вперед в серии плей-офф с московским «Динамо» — 3:2. Следующий матч пройдет 12 марта в Москве.

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