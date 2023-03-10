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    «Торпедо» в овертайме одолело «Динамо» и вышло вперед в серии

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    В пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина «Торпедо» из Нижнего Новгорода в овертайме одержало победу над московским «Динамо» со счетом 4:3.

    «Торпедо» в овертайме одолело «Динамо»
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    «Торпедо» в овертайме одолело «Динамо»

    Точными бросками составе хозяев поля отметились Деннис Ян (дважды, один из них победный), Артем Михеев и Владислав Фирстов. У гостей дубль на счету Эрика О'Делла, а также гол в активе Якоба Лильи.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Ян — 1 (бол., Федотов, Кульбаков), 1:20 — 1:0. О`Делл — 3 (Тринеев, Малышев), 25:56 — 1:1. О`Делл — 4 (бол., Лилья, Менелл), 38:02 — 1:2. Михеев — 1 (Веряев, Федотов), 38:39 — 2:2. Лилья — 1 (Уил, Менелл), 50:02 — 2:3. Фирстов — 2 (Федотов, Бокун), 50:51 — 3:3. Ян — 2 (бол., Михеев, Коваленко), 78:20 — 4:3Вратари: Кульбаков — КоноваловШтраф: 6 — 14Броски: 36 (13+4+5+14) — 35 (12+10+11+2)

    Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Торпедо». Следующая игра пройдет 12 марта в Москве.

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