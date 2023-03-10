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    Кравец: Мы рады, что победили такую сложную команду и продвинулись в следующий раунд

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Авангард
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итог матча против «Сибири» (4:3 ОТ) и высказался о проходе во второй раунд плей-офф КХЛ.

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Сегодня на собрании я сказал ребятам, что будет, наверное, самая тяжёлая игра в этой серии. Потому что сопернику легче психологически просто бороться за победу. Проиграет — судьба, выиграет — здорово.

    "Сибирь" — сложная, тяжёлая, наглая, натренированная команда, очень много хороших качеств. Нам пришлось нелегко в этих играх. Сами видели, как мы играли и дома, и на выезде. Постоянное давление, приходилось много бороться. Слава богу, что выиграли, проявили коллективные серии. Каждый хоккеист старался использовать свои лучшие качестве, в раздевалке и на скамейке всегда была поддержка. Даже те, кто не сыграл, внесли очень большой вклад в эту победу. Мы рады, что победили такую сложную команду и продвинулись в следующий раунд», — цитирует Кравца издание «Чемпионат».

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    • После этого матча омская команда выходит в полуфинал плей-офф КХЛ Восточной конференции.

    «Авангард» встретится с победителем пары «Автомобилист» — «Металлург» (счет в серии 3:2).

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