Кравец: Мы рады, что победили такую сложную команду и продвинулись в следующий раунд

Главный тренерподвел итог матча против(4:3 ОТ) и высказался о проходе во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Сегодня на собрании я сказал ребятам, что будет, наверное, самая тяжёлая игра в этой серии. Потому что сопернику легче психологически просто бороться за победу. Проиграет — судьба, выиграет — здорово.

"Сибирь" — сложная, тяжёлая, наглая, натренированная команда, очень много хороших качеств. Нам пришлось нелегко в этих играх. Сами видели, как мы играли и дома, и на выезде. Постоянное давление, приходилось много бороться. Слава богу, что выиграли, проявили коллективные серии. Каждый хоккеист старался использовать свои лучшие качестве, в раздевалке и на скамейке всегда была поддержка. Даже те, кто не сыграл, внесли очень большой вклад в эту победу. Мы рады, что победили такую сложную команду и продвинулись в следующий раунд», — цитирует Кравца издание «Чемпионат».

После этого матча омская команда выходит в полуфинал плей-офф КХЛ Восточной конференции.

«Авангард» встретится с победителем пары «Автомобилист» — «Металлург» (счет в серии 3:2).