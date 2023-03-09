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    Вудкрофт: Не думаю, что мы были грязнее, чем соперник

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от СКА (3:6).

    Крэйг Вудкрофт
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    Крэйг Вудкрофт

    «Интенсивная и равная игра, к сожалению, не добились результата, но двигаемся дальше, теперь надо хорошо восстановиться и подготовиться к следующей игре. Надо улучшить меньшинство и переход из оборону в атаку, сегодня именно они сделали разницу.

    Ротенберг считает, что "Динамо" грязно играет? Не думаю, что мы грязнее, чем соперник, если это слово можно использовать.

    Отсутствие защитников Гилмора, Дерябина, Лалонда и Зоркина? Много защитников не могут играть, мы следим за ситуацией день за днём, получим новую информацию в Минске по им состоянию, надеюсь, кто-то сможет сыграть.

    Ваш совет игрокам перед следующей игрой? Надо убрать индивидуальные ошибки, исправить действия, о которых я говорил ранее: нельзя оставлять главного голеадора соперника перед своими воротами в меньшинстве, он так дважды забивал. В переходе из обороны в атаку у нас были потери, соперник дважды наказывал за это, надо исправлять это, если бы хотим добиться успеха, и я верю, что мы можем это сделать», — цитирует Вудкрофта «Чемпионат».

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    • Таким образом, теперь счет в серии 3:2 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет в Минске 11 марта.

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