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    Гимаев: «Адмирал» — одна из лучших команд по игре в обороне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Хоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился мнением о серии плей-офф КХЛ 1/4 финала Восточной конференции между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым».

    Сергей Гимаев
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    Сергей Гимаев

    «Одна из лучших команд по игре в обороне — это "Адмирал". В плей-офф они уже показывают, что являются боеспособным коллективом. "Салават Юлаев" нестабилен из-за большого количества молодых игроков, пока не обладающих кубковым опытом.

    В первом матче Уфа сыграла слишком осторожно, во втором уверенно победила, в третьем "Салават" вёл со счётом 2:0, но с командой что-то случилось, она дрогнула, прижалась к своим воротам и сама себе привезла пропущенные шайбы.

    Проиграй "Салават" в четвёртом матче, они оказались бы в сложной ситуации. Но команда смогла собраться и сыграть строго. 2-2. Я бы сказал, что "Салават" остаётся фаворитом, но в целом в серии ничего не ясно», — цитирует Гимаева сайт КХЛ.

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    • «Адмирал» и «Салават Юлаев» сыграли 4 матча в серии, каждая команда выиграла по 2 матча. Следующая встреча пройдет 9 марта в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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