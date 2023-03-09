Гимаев: «Адмирал» — одна из лучших команд по игре в обороне

Хоккейный экспертподелился мнением о серии плей-офф КХЛ 1/4 финала Восточной конференции между

«Одна из лучших команд по игре в обороне — это "Адмирал". В плей-офф они уже показывают, что являются боеспособным коллективом. "Салават Юлаев" нестабилен из-за большого количества молодых игроков, пока не обладающих кубковым опытом.

В первом матче Уфа сыграла слишком осторожно, во втором уверенно победила, в третьем "Салават" вёл со счётом 2:0, но с командой что-то случилось, она дрогнула, прижалась к своим воротам и сама себе привезла пропущенные шайбы.

Проиграй "Салават" в четвёртом матче, они оказались бы в сложной ситуации. Но команда смогла собраться и сыграть строго. 2-2. Я бы сказал, что "Салават" остаётся фаворитом, но в целом в серии ничего не ясно», — цитирует Гимаева сайт КХЛ.

«Адмирал» и «Салават Юлаев» сыграли 4 матча в серии, каждая команда выиграла по 2 матча. Следующая встреча пройдет 9 марта в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.