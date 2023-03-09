ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Боруссия» ДДрама с пенальти. Вдохновленный Хаверцем «Челси» выбил «Боруссию» из Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан»«Тоттенхэм» — «Милан». Онлайн Рафаэль БенитесЗатянувшийся отдых. Почему Рафаэль Бенитес до сих пор без работы?
    Все новости спорта

    Результативность матча в Уфе превзойдет ожидания

    «Салават Юлаев» — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 3.20) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 9 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Адмирал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Пустозеров
    В пятом матче серии 1/4 финала Востока «Салават Юлаев» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 9 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Салават Юлаев»

    «Салават» закрыл регулярку бодро: выдал пару беспроигрышных серий и настроил игру в обороне на высокий уровень сложности. С таким бэкграундом уфимцы должны были хлопнуть «Адмирал», который тащился к 1/4 на пробитой запаске. Но ситуация качнулась иначе. После четырех матчей серии у команд равенство — 2:2.

    Первая микросенсация накрыла Уфу во встрече 1 марта. Тогда «Салават Юлаев» на своем льду отлетел в овертайме — 1:2 ОТ. Восстановить баланс побед команде удалось в ответной игре дома, в которой хозяева врубили турборежим и набрались фарта — 5:2.

    В самом космическом своем матче в Кубке Гагарина-2022/23 команда Виктора Козлова задавила «Адмирал» 43 бросками в створ. И даже супернавыков Серебрякова было недостаточно. В сумме «Салават» раскрутил персональную реализацию до 11.63%.

    Все прогнозы на КХЛ

    При 1:1 «Салават Юлаев» пригнал во Владивосток, где нарвался на поражение в первом матче. Снова уфимцы отлетели в овертайме — 2:3 ОТ. В преддверии возвращения в родной регион команде удалось выстрадать бесценную победу — 1:0. Доставил ее 37-летний Григорий Панин за 6 минут до финальной сирены.

    «Адмирал»

    В конце регулярки «Адмиралу» особо ничего не угрожало в плане невозможности пропихнуть себя в плей-офф. Из-за этого команда катала кислые матчи, по итогам которых чаще оставалась в лузерах. В плей-офф ситуация другая. «Моряки» бьются на максималках.

    В дебютной встрече Кубка Гагарина-2022/23 «Адмирал» достал «Салават» в овертайме — 2:1 ОТ. Единственную шайбу в основное время врезал Даниил Файзуллин, а прикончил Уфу Прохор Корбит на 16-й минуте овертайма.

  • Два вечера сенсаций и жесткий ответ фаворитов
  • Что творилось в плей-офф КХЛ на прошлой неделе?
  • 06/03/2023

    • После панча в первом матче шансы на победу во втором были минимальны. Такой расклад подтвердили на сто процентов, аутсайдера пары беспощадно казнили — 2:5.

    Не успокоилась команда Леонида Тамбиева на «Фетисов-Арене», где снова переехала «Салават» в овертайме — 3:2 ОТ. Уступая 0:2 после второго периода, «Адмирала» вытащил себя из ямы и швырнул в нее Уфу усилием Юрия Паутова. В четвертом раунде все прошло скромно и не в пользу хозяев — 0:1.

    Коэффициенты

    На «Салават Юлаев» букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 3.80, на «Адмирал» — 5.30.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    В четвертом матче серии «Салават» достиг важной точечной цели — добился равенства в серии перед возвращением домой. На своем льду он постарается угомонить агрессивный «Адмирал», который упорно не хочет сдаваться.

    При этом сама встреча перечеркнет стереотип о результативности. Вопреки надежной обороне и чрезмерной осторожности, тотал в матче задерет высокую планку. Соперники привыкли друг к другу и сдержанно играть больше не станут.

    Ставка

    Победа в предстоящем матче максимально приблизит кого-то к 1/2 финала конференции. Ради этого даже традиционно «низовые» команды будут разрывать. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал каждой команды больше 1.5 за 3.20.

    Дома «Салават» — явный фаворит, который готов откатать матч, по событийности напоминающий раунд 3 марта — 5:2. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.48
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Пайде — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ламия — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ивашко — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ли — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Селтик — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на хоккей. Результативность матча в Уфе превзойдет ожидания
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры