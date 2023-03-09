В пятом матче серии 1/4 финала Востока «Салават Юлаев» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 9 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

«Салават» закрыл регулярку бодро: выдал пару беспроигрышных серий и настроил игру в обороне на высокий уровень сложности. С таким бэкграундом уфимцы должны были хлопнуть «Адмирал», который тащился к 1/4 на пробитой запаске. Но ситуация качнулась иначе. После четырех матчей серии у команд равенство — 2:2.

Первая микросенсация накрыла Уфу во встрече 1 марта. Тогда «Салават Юлаев» на своем льду отлетел в овертайме — 1:2 ОТ. Восстановить баланс побед команде удалось в ответной игре дома, в которой хозяева врубили турборежим и набрались фарта — 5:2.

В самом космическом своем матче в Кубке Гагарина-2022/23 команда Виктора Козлова задавила «Адмирал» 43 бросками в створ. И даже супернавыков Серебрякова было недостаточно. В сумме «Салават» раскрутил персональную реализацию до 11.63%.

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При 1:1 «Салават Юлаев» пригнал во Владивосток, где нарвался на поражение в первом матче. Снова уфимцы отлетели в овертайме — 2:3 ОТ. В преддверии возвращения в родной регион команде удалось выстрадать бесценную победу — 1:0. Доставил ее 37-летний Григорий Панин за 6 минут до финальной сирены.

«Адмирал»

В конце регулярки «Адмиралу» особо ничего не угрожало в плане невозможности пропихнуть себя в плей-офф. Из-за этого команда катала кислые матчи, по итогам которых чаще оставалась в лузерах. В плей-офф ситуация другая. «Моряки» бьются на максималках.

В дебютной встрече Кубка Гагарина-2022/23 «Адмирал» достал «Салават» в овертайме — 2:1 ОТ. Единственную шайбу в основное время врезал Даниил Файзуллин, а прикончил Уфу Прохор Корбит на 16-й минуте овертайма.

После панча в первом матче шансы на победу во втором были минимальны. Такой расклад подтвердили на сто процентов, аутсайдера пары беспощадно казнили — 2:5.

Не успокоилась команда Леонида Тамбиева на «Фетисов-Арене», где снова переехала «Салават» в овертайме — 3:2 ОТ. Уступая 0:2 после второго периода, «Адмирала» вытащил себя из ямы и швырнул в нее Уфу усилием Юрия Паутова. В четвертом раунде все прошло скромно и не в пользу хозяев — 0:1.

Коэффициенты

На «Салават Юлаев» букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 3.80, на «Адмирал» — 5.30.

Прогноз

В четвертом матче серии «Салават» достиг важной точечной цели — добился равенства в серии перед возвращением домой. На своем льду он постарается угомонить агрессивный «Адмирал», который упорно не хочет сдаваться.

При этом сама встреча перечеркнет стереотип о результативности. Вопреки надежной обороне и чрезмерной осторожности, тотал в матче задерет высокую планку. Соперники привыкли друг к другу и сдержанно играть больше не станут .

Ставка

Победа в предстоящем матче максимально приблизит кого-то к 1/2 финала конференции. Ради этого даже традиционно «низовые» команды будут разрывать. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал каждой команды больше 1.5 за 3.20.

Дома «Салават» — явный фаворит, который готов откатать матч, по событийности напоминающий раунд 3 марта — 5:2. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.00.