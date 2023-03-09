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    Билялетдинов: У нас все игры непростые и сегодняшняя не исключение

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Нефтехимик
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал свой комментарий относительно матча против «Нефтехимика» (6:1) в плей-офф КХЛ.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Непростая серия получилась. У нас все игры непростые и сегодняшняя не исключение. Не знаю почему такие напряженные серии в первом раунде, надо разбираться. Тяжелый первый период, затем мы забросили хорошие шайбы. На сегодня задача сделана, теперь едем в Нижнекамск. С обычной установкой выпускал ребят ничего особенного.

    После предыдущего матча мы сделали разбор игры и игровых ситуаций, которые нас не устраивают. Что делать с ошибками в обороне? Исправляем как можем, что тут сделаешь? Стараемся разговаривать, показываем, рассказываем. Но это игра, нас соперник заставляет ошибаться. По прессингу по-разному получалось. Были неплохие ситуации, были сомнительные. Опять же, это игра.

    Непростая серия идет, сегодняшняя игра не исключение. Был тяжелый первый период. В общем-то команда играла неплохо, задачу сегодняшнюю мы решили, завтра едем дальше. Галиев? Он приносит пользу, играет в нужном звене. Пусть в основном в большинстве забивает, нас это устраивает. Даниила Журавлева давно планировали привлечь к игре, поставили сегодня. Кристиан Хенкель? Пока сложно сказать о его перспективах, он лечится у нас. Сложно сказать, насколько долго это будет — зависит от его самочувствия. По Дыняку после силового тоже нет информации. С ним занимается врач», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

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    • Таким образом, «Ак Барс» выиграл третий раз в серии и ведет со счетом. Еще одна победа позволит команде пройти дальше. Ответная игра состоится 11 марта в Нижнекамске.

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