Леонтьев: Мы играем как можем, но есть высокий уровень мастерства команды соперника

Наставниквысказался относительно матча против(1:6) в плей-офф КХЛ.

«Игра была равная ровно до того момента как пошли удаления. На мой взгляд спорные удаления. А по игре, по самоотдаче, самоотверженности, характеру вопросов у меня нет. Играли здорово, мне игра понравилась. Но игра в неравных составах в плей-офф решает многое. Не все, но очень многое. В этот раз "Ак Барс" играл в большинстве чаще, у него было преимущество в этом плане, у нас такого преимущества не было.

Подловились на сменах, пошел навал. Четвертая и пятая шайба точно была ненужная, могли четче сыграть, помочь своему вратарю. Век живи, век учись. Мы играем как можем, но есть высокий уровень мастерства команды соперника. Что-то получается, что-то нет. Смотрим, разбираем, стараемся закрыть. Не всегда получается», — приводит слова Леонтьева «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Ак Барс» выиграл третий раз в серии и ведет со счетом. Еще одна победа позволит команде пройти дальше. Следующая игра состоится 11 марта в Нижнекамске.