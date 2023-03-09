ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Леонтьев: Мы играем как можем, но есть высокий уровень мастерства команды соперника

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Нефтехимик
    Наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался относительно матча против «Ак Барса» (1:6) в плей-офф КХЛ.

    Олег Леонтьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Леонтьев

    «Игра была равная ровно до того момента как пошли удаления. На мой взгляд спорные удаления. А по игре, по самоотдаче, самоотверженности, характеру вопросов у меня нет. Играли здорово, мне игра понравилась. Но игра в неравных составах в плей-офф решает многое. Не все, но очень многое. В этот раз "Ак Барс" играл в большинстве чаще, у него было преимущество в этом плане, у нас такого преимущества не было.

    Подловились на сменах, пошел навал. Четвертая и пятая шайба точно была ненужная, могли четче сыграть, помочь своему вратарю. Век живи, век учись. Мы играем как можем, но есть высокий уровень мастерства команды соперника. Что-то получается, что-то нет. Смотрим, разбираем, стараемся закрыть. Не всегда получается», — приводит слова Леонтьева «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, «Ак Барс» выиграл третий раз в серии и ведет со счетом. Еще одна победа позволит команде пройти дальше. Следующая игра состоится 11 марта в Нижнекамске.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Успеют ли манкунианцы отойти от ливерпульской оплеухи?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
  • «Старая Синьора» забьет и пропустит
  • «Ювентус» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Уверенная победа «Ливерпуля»?
  • «Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Севилья — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Сиэтл — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие