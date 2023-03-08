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    Зайцев: После «Торонто» спокойно отношусь к прессе

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    Защитник Никита Зайцев прокомментировал свой обмен из «Оттавы» в «Чикаго».

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    «Скажу так, что мне нравилось играть в Оттаве. Я себя чувствовал там как дома. У меня в самом деле там был свой дом, я знал много хороших людей. Там все классные ребята, отличный коллектив и прекрасная атмосфера. Я себя очень комфортно чувствовал.

    Я так понял, что в раздевалке "Чикаго Блэкхокс" очень много журналистов. Не скажу, что меньше, чем в "Оттаве". А после "Торонто" я уже спокойно отношусь к прессе.

    Как смотрю на то, что "Чикаго" сейчас входит в полосу перестройки? Да отлично. Я всю свою карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются. Можно сказать, для меня это обычное состояние», — приводит слова Зайцева «Матч ТВ».

    Зайцев в текущем сезоне сыграл за «Оттаву» 28 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

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