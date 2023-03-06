Заварухин назвал равной игру против «Металлурга»

Главный тренер «прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина от «» (1:2 ОТ).

«Равная игра. Моменты были и у нас, у "Металлурга". Здорово поработали в меньшинстве. В овертайме соперник забил гол.

Удаления? Это эмоции. Ребята стараются, к ним нет претензий. Возьмем из этой игры лучшее и перенесем на следующую. Серия только начинается. Да, были ненужные удаления, но это эмоции», — приводит слова Заварухина «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Металлург» вышел вперед в серии плей-офф с «Автомобилистом» — 2:1. Следующий матч команды сыграют 8 марта в Магнитогорске.