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    «Металлург» во втором овертайме одержал победу над «Автомобилистом»

    «Металлург» — «Автомобилист»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    «Металлург» обыграл «Автомобилист» (2:1 ОТ) и вышел вперед в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции .

    Никита Коростелев
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    Никита Коростелев

    Первый гол был забил под конец второго периода. Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт реализовал большинство своей команды — 1:0.

    Уже в третьем периоде «Металлургу» удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Семена Кошелева.

    Команды довели дело до второго овертайма, в котором сильнее оказались хозяева. Победный гол на счету нападающего «Металлурга» Дениса Зернова.

    КХЛ. Плей-офф.
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
    Голы: Эберт — 2 (бол. Да Коста, Валк), 38:46 — 0:1. Кошелев — 1 (Керран, Чибисов), 43:31 — 1:1. Зернов — 1, 90:35 — 2:1Вратари: Паскуале — МаттссонБроски: 44 (11+5+8+9+11) — 36 (12+6+8+8+2)Штраф: 8 — 10

    После этого матча «Металлург» вышел вперед в серии плей-офф с «Автомобилистом» — 2:1. Следующий матч команды сыграют 8 марта в Магнитогорске.

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