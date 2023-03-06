Ткачев о победе над «Сибирью»: Они пытаются нас провоцировать, но мы не ведемся на это

Нападающийоценил игру команды в матче плей-офф 1/4 финала Восточной конференции с(4:3).

«В начале было много удалений, отсюда и казалось, что обоюдоострый хоккей. Надо нам поменьше удаляться и просто играть в свою игру, которой мы хотим придерживаться.

Насколько для меня важна первая шайба в этом плей-офф? Конечно, охота помогать команде. С другой стороны, всё равно понимаю, что против нашей тройки играют с особым желанием. Но в то же время у нас открываются три других тройки, которые могут забивать. Наше время придёт.

Мои блокированные броски — желание доказать, что я игрок плей-офф? Конечно, мне охота это доказать. В первую очередь хочу сделать всё для команды. Они стараются нас провоцировать. Мы стараемся на эти провокации не вестись. Придерживаемся своей игры.

Конечно, мы чуть раскрылись во втором периоде. Игра была быстрая, чуть не успевали, но всё равно выстояли. Просто надо играть в свою игру», — передает слова Ткачева Чемпионат.

После этого матча «Авангард» вышел вперед в серии плей-офф с «Сибирью» — 2:1. Следующий матч пройдет 8 марта в Новосибирске.