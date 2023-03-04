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    «Металлург» во втором овертайме одолел «Автомобилист» и сравнял счет в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ «Автомобилист» на своем льду проиграл «Металлургу» — 2:3.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    Для того, чтобы определить сильнейшего командам потребовалось два овертайме. В основное время соперники забросили в ворота друг друга по две шайбы.

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    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 2ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Коростелев — 1 (Яковлев, Карпов), 13:54 — 0:1. Лайпсик — 1 (Фисенко, Минулин), 28:58 — 0:2. Мэйсек — 1 (Широков, Волк), 32:36 — 1:2. Мэйсек — 2 (Да Коста, Эберт), 57:58 — 2:2. Яковлев — 1, 84:25 — 2:3Вратари: Маттссон (56:55 — 57:58) — ПаскуалеБроски: 46 (12+9+13+12) — 38 (12+11+7+8)Штраф: 16 — 20

    Таким образом, счет в серии стал 1:1. Третий матч пройдет в Магнитогорске 6 марта.

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