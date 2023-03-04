«Авангард» — «Сибирь»: счет матча 4:1, обзор голов

На 14-й минуте встречи хозяева открыли счет в матче. Отличился защитник омичей Зият Пайгин.
Уже во втором периоде нападающий «Сибири» Александр Шаров реализовал большинство своей команды и сравнял счет — 1:1.
На 32-й минуте «Авангард» вновь вышел вперед благодаря индивидуальным действиям нападающего команды Наиля Якупова — 2:1.
Спустя 4 минуты игрового времени хозяева удвоили преимущество в счете. Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский оказался самым расторопным на пятаке и отправил шайбу в пустой угол ворот.
В третьем периоде нападающий омичей Павел Дедунов забил 4-й гол своей команды и поставил точку в матче.
После этого матча счет в серии стал равным — 1:1. Следующий матч «Сибирь» и «Авангард» сыграют 6 марта в Новосибирске.