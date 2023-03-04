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    «Авангард» уверенно обыграл «Сибирь» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

    «Авангард» — «Сибирь»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сибирь
    «Авангард» одержал победу над «Сибирью» (4:1) во втором матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    На 14-й минуте встречи хозяева открыли счет в матче. Отличился защитник омичей Зият Пайгин.

    Уже во втором периоде нападающий «Сибири» Александр Шаров реализовал большинство своей команды и сравнял счет — 1:1.

    На 32-й минуте «Авангард» вновь вышел вперед благодаря индивидуальным действиям нападающего команды Наиля Якупова — 2:1.

    Спустя 4 минуты игрового времени хозяева удвоили преимущество в счете. Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский оказался самым расторопным на пятаке и отправил шайбу в пустой угол ворот.

    В третьем периоде нападающий омичей Павел Дедунов забил 4-й гол своей команды и поставил точку в матче.

    КХЛ. Плей-офф.
    «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
    Голы: Пайгин — 1 (Михайлов), 14:32 — 1:0. Шаров — 2 (бол. Пьянов, Бутузов), 26:45 — 1:1. Якупов — 1 (Толчинский, Чистяков), 32:39 — 2:1. Толчинский — 1 (Якупов, Бродхерст), 36:20 — 3:1. Дедунов — 1 (Жарков), 49:42 — 4:1Вратари: Демченко — КостинБроски: 29 (10+11+8) — 26 (4+9+13)Штраф: 14 — 8

    После этого матча счет в серии стал равным — 1:1. Следующий матч «Сибирь» и «Авангард» сыграют 6 марта в Новосибирске.

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