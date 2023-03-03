«Салават Юлаев» переиграл «Адмирал» и сравнял счет в серии

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
На голы Шакира Мухамадуллина, Данила Башкирова, Александра Кадейкина, Ивана Дроздова и Александра Хмелевского гости смогли ответить лишь точными бросками Михала Криштофа и Антона Берлева.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Голы: Мухамадуллин — 1 (бол., Науменков, Шмелев), 1:52 — 1:0. Криштоф — 1, 4:27 — 1:1. Башкиров — 1 (Дроздов, Панин), 14:43 — 2:1. Кадейкин — 1 (Алалыкин, Мерфи), 19:21 — 3:1. Дроздов — 1 (Мухамадуллин), 29:33 — 4:1. Хмелевский — 2 (бол., Шмелев, Науменков), 30:49 — 5:1. Берлев — 1 (бол., Чебыкин, Хамидуллин), 37:56 — 5:2Вратари: Ежов — СеребряковБроски: 43 (16+15+12) — 31 (9+10+12)Штраф: 8 — 16
Таким образом, счет в серии сравнялся — 1-1. Следующий матч команды проведут в воскресенье, 5 марта, во Владивостоке.