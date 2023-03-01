Вудкрофт: Играли по плану, показывая хорошее самообладание

Главный тренерпрокомментировал итог встречи со(6:4).

«Очень захватывающий и зрелищный матч. Для нас было сложное начало — за три минуты потеряли трёх игроков из-за разных игровых ситуаций, но команда показала настоящий характер. Мы справились с трудной ситуацией, верили в себя, смогли выбраться. СКА всегда создаёт много голевых моментов, но мы всегда находили, чем ответить, показывали характер и стойкость, сравнивали счёт в первом и втором периодах.

${VrezNews1}

Играли по плану, показывая хорошее самообладание, смогли добыть путь к победе. Шостак сыграл блестяще, вся команда — молодцы, ещё раз отмечу характер. Это очень хороший результат, но серия идёт до четырёх побед. Впереди большой путь, нам надо оставаться собранными», — приводит слова Вудкрофта «Чемпионат».

Таким образом, команда из столицы Беларуси повела в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится 3 марта..VrezNews1 /hockey/2023/03/01/dinamo-ska/