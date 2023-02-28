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    «Коламбус» отправил Чинахова в фарм-клуб

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Коламбус Блю Джекетс
    «Коламбус» вывел российского нападающего Егора Чинахова из списка травмированных и отправил его в фарм-клуб «Кливленд Монстерз», который играет в АХЛ, сообщается на сайте НХЛ.

    Егор Чинахов
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    Егор Чинахов

    22-летний нападающий пропустил больше двух месяцев из-за растяжения связок голеностопа, полученного в декабре прошлого года в самом начале матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом». Егор не выходил на лед в официальных матчах с 20 декабря 2022 года.

    В 30 матчах текущего сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6» и 10 минутах штрафного времени. В АХЛ он провел один матч в прошлом сезоне и забил один гол.

    Отмечается, что вместе с Чинаховым в АХЛ также отправлен форвард Карсон Мейер, которого тоже вывели из списка травмированных.

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