«Коламбус» отправил Чинахова в фарм-клуб

Егор Чинахов Фото: globallookpress.com
22-летний нападающий пропустил больше двух месяцев из-за растяжения связок голеностопа, полученного в декабре прошлого года в самом начале матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом». Егор не выходил на лед в официальных матчах с 20 декабря 2022 года.
В 30 матчах текущего сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6» и 10 минутах штрафного времени. В АХЛ он провел один матч в прошлом сезоне и забил один гол.
Отмечается, что вместе с Чинаховым в АХЛ также отправлен форвард Карсон Мейер, которого тоже вывели из списка травмированных.