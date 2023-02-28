«Коламбус» отправил Чинахова в фарм-клуб

«Коламбус» вывел российского нападающегоиз списка травмированных и отправил его в фарм-клуб «Кливленд Монстерз», который играет в АХЛ, сообщается на сайте НХЛ.

22-летний нападающий пропустил больше двух месяцев из-за растяжения связок голеностопа, полученного в декабре прошлого года в самом начале матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом». Егор не выходил на лед в официальных матчах с 20 декабря 2022 года.

В 30 матчах текущего сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6» и 10 минутах штрафного времени. В АХЛ он провел один матч в прошлом сезоне и забил один гол.

Отмечается, что вместе с Чинаховым в АХЛ также отправлен форвард Карсон Мейер, которого тоже вывели из списка травмированных.