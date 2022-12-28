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    • «Салават Юлаев» на выезде уступил «Трактору»
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    «Салават Юлаев» на выезде уступил «Трактору»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей дубль оформил Владимир Ткачев, еще по голу записали на свой счет Сергей Калинин и Алексей Бывальцев.

    За уфимский клуб шайбы забросили Николай Кулемин и Александр Кадейкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Ткачев — 8 (Шабанов, Шепелев), 4:04 — 1:0. Ткачев — 9 (Яруллин, Шабанов), 9:41 — 2:0. Кулемин — 7 (Шмелев), 25:11 — 2:1. Калинин — 7 (Горюнов-Рольгизер), 36:08 — 3:1. Кадейкин — 11 (Шмелев, Комаров), 39:15 — 3:2. Бывальцев — 13 (Бурдасов, Блажиевский), 47:42 — 4:2Вратари: Устименко — Ежов (59:00)Броски: 35 (17+9+9) — 22 (5+8+9)Штраф: 5 — 21

    «Трактор» с 42 очками занимает 9-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 54 очками — на 5-й строчке Востока.

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