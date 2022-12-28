«Нефтехимик» разгромил «Сочи» в гостевом матче

На 6-й минуте первого периода нижнекамская команда открыла счет в матче. В меньшинстве отличился Вячеслав Лещенко с передачи Евгения Митякина.
Спустя 42 секунды игрового времени форвард «Нефтехимика» Андрей Чивилев удвоил преимущество своей команды. Стоит отметить, что нижнекамцы забили 2 гола в одном меньшинстве.
Третий гол «Сочи» пропустил уже в концовке первого периода. Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров реализовал большинство своей команды.
Следующий гол случился уже в третьем периоде. Нападающий гостей Илья Федотов реализовал выход 2 в 1 и установил окончательный счет — 4:0 в пользу «Нефтехимика».
После этого матча нижнекамская команда занимает 10-е место на Востоке (41 очко). «Сочи» располагается на последней 11-й строчке Запада (18).