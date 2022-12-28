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    «Нефтехимик» разгромил «Сочи» в гостевом матче

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Сочи
    «Нефтехимик» уверенно переиграл «Сочи» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    На 6-й минуте первого периода нижнекамская команда открыла счет в матче. В меньшинстве отличился Вячеслав Лещенко с передачи Евгения Митякина.

    Спустя 42 секунды игрового времени форвард «Нефтехимика» Андрей Чивилев удвоил преимущество своей команды. Стоит отметить, что нижнекамцы забили 2 гола в одном меньшинстве.

    Третий гол «Сочи» пропустил уже в концовке первого периода. Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров реализовал большинство своей команды.

    Следующий гол случился уже в третьем периоде. Нападающий гостей Илья Федотов реализовал выход 2 в 1 и установил окончательный счет — 4:0 в пользу «Нефтехимика».

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Сочи» (Сочи) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1).
    Голы: Лещенко — 11 (мен. Митякин), 06:40 — 0:1. Чивилев — 9 мен., 07:22 — 0:2. Белозеров — 6 (бол. Камара, Лещенко), 17:56 — 0:3. Федотов — 9 (Галимов, Шафигуллин), 46:43 — 0:4Вратари: Третьяк 00:00 — 20:00 (Плешков 20:00 — 60:00) — ТихомировБроски: 15 (7+4+4) — 35 (12+14+9)Штраф: 6 — 8

    После этого матча нижнекамская команда занимает 10-е место на Востоке (41 очко). «Сочи» располагается на последней 11-й строчке Запада (18).

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