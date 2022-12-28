Дубль Окулова принес ЦСКА победу в армейском дерби со СКА

Московскийодержал домашнюю победу над петербургским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче на в середине второго периода открыли питрецы — отличился Марат Хуснутдинов.

В третьем периоде за столичный клуб дубль оформил Константин Окулов, которому оба раза ассистировали Владислав Каменев и Сергей Плотников. Еще одну шайбу забросил Максим Соркин.

КХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Хуснутдинов — 8 (Камалов, Гусев), 27:37 — 0:1. Окулов — 9 (Каменев, Плотников), 42:55 — 1:1. Окулов — 10 (Каменев, Плотников), 48:40 — 2:1. Соркин — 9 (Брюквин), 57:39 — 3:1Вратари: Рейдеборн — Подъяпольский (58:02 — 59:55)Броски: 28 (10+10+8) — 36 (15+9+12)Штраф: 4 — 4

ЦСКА одержало вторую победу над СКА подряд. Команда Сергея Федорова с 59 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 73 очками лидирует на Западе..Stat1Match ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)