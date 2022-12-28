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    Дубль Окулова принес ЦСКА победу в армейском дерби со СКА

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над петербургским СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА — СКА
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    ЦСКА — СКА

    Счет в матче на в середине второго периода открыли питрецы — отличился Марат Хуснутдинов.

    В третьем периоде за столичный клуб дубль оформил Константин Окулов, которому оба раза ассистировали Владислав Каменев и Сергей Плотников. Еще одну шайбу забросил Максим Соркин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Хуснутдинов — 8 (Камалов, Гусев), 27:37 — 0:1. Окулов — 9 (Каменев, Плотников), 42:55 — 1:1. Окулов — 10 (Каменев, Плотников), 48:40 — 2:1. Соркин — 9 (Брюквин), 57:39 — 3:1Вратари: Рейдеборн — Подъяпольский (58:02 — 59:55)Броски: 28 (10+10+8) — 36 (15+9+12)Штраф: 4 — 4

    ЦСКА одержало вторую победу над СКА подряд. Команда Сергея Федорова с 59 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 73 очками лидирует на Западе..Stat1Match ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

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