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    «Салават Юлаев» дожал «Автомобилист» в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Автомобилист
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей отличались форварды Данил Башкиров, Степан Санников и Сергей Шмелев.

    За «Автомобилист» шайбы забросили нападающие Анатолий Голышев и Сергей Широков.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Башкиров — 3 (Дроздов, Панин), 9:11 — 1:0. Голышев — 15 (Широков, Жукенов), 24:12 — 1:1. Санников — 5 (Науменков), 36:31 — 2:1. Широков — 11 (Эберт), 58:40 — 2:2. Шмелев — 16, 60:19 — 3:2Вратари: Ежов — Бобков (58:03 — 58:40)Броски: 21 (9+8+3+1) — 32 (6+14+12+0)Штраф: 6 — 4

    Клуб из Екатеринбурга потерпел четвертое поражение подряд, но продолжает лидировать в Восточной конференции с 61 очком. «Салават» с 54 очками занимает 5-ю строчку.

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