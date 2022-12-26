«Торпедо» обыграло «Куньлунь», минское «Динамо» уступило «Нефтехимику»

Московскоеодержало выездную победу над пекинским(7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе клуба победителей дубль оформил Алексей Кручинин, еще по шайбе забросили Александр Дарьин, Кирилл Воронин, Денис Ян, Михаил Орлов и Адам Хуска.

За «Куньлунь» голы на свой счет записали Девин Брюсоо и Томаш Юрчо, который оформил дубль.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:7 (1:2, 1:2, 1:3) Голы: Орлов — 3 (Летунов, Ян), 9:21 — 0:1. Ян — 12, 16:46 — 0:2. Юрчо — 2 (Локхарт, Фу), 17:32 — 1:2. Юрчо — 3 (Сомерби, Вуд), 21:21 — 2:2. Кручинин — 8 (бол., Виноградов, Гончарук), 30:28 — 2:3. Воронин — 8 (Конюшков, Гуска), 35:02 — 2:4. Броссо — 9 (мен., Йип), 45:44 — 3:4. Дарьин — 4 (Михеев), 52:03 — 3:5. Кручинин — 9 (Гончарук), 53:47 — 3:6. Кручинин — 10 (мен., п.в., Марин, Гуска), 59:46 — 3:7Вратари: Смит (Сунь Цзэхао, 56:43, 57:57 — 59:46) — Гуска (51:58 — 52:03)Броски: 32 (11+8+13) — 40 (15+13+12)Штраф: 16 — 14

«Торпедо» набрало 57 очков и занимает 4-е место на Западе. «Куньлунь» (36) — на 10-й строчке.

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В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» в гостях обыграл минское «Динамо» — 7:4.

В составе победителей отличились Булат Шафигуллин, Максим Гончаров, Энтони Камара (дубль), Илья Федотов (дубль) и Вячеслав Лещенко.

Шайбы минчан на счету Брэндона Козуна, Дмитрия Коробова, Павла Варфоломеева и Виталия Пинчука.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо Мн» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:7 (2:1, 2:3, 0:3) Голы: Шафигуллин — 4 (Галимов), 4:58 — 0:1. Козун — 5 (Спунер, Коробов), 8:18 — 1:1. Коробов — 1 (Меркли, Козун), 9:24 — 2:1. Варфоломеев — 12 (Лалонд, Гилмор), 22:22 — 3:1. Гончаров — 4, 25:11 — 3:2. Пинчук — 7 (Лалонд), 28:27 — 4:2. Камара — 12 (Воробьев, Хохлов), 31:23 — 4:3. Камара — 13 (Митякин, Хохлов), 38:51 — 4:4. Федотов — 7 (Березин, Шафигуллин), 44:25 — 4:5. Федотов — 8, 47:40 — 4:6. Лещенко — 10 (п.в., Белозеров), 58:26 — 4:7Вратари: Колосов (57:29 — 58:26) — Судницин (Тихомиров, 9:24)Броски: 22 (4+6+12) — 36 (16+13+7)Штраф: 6 — 0

«Нефтехимик» с 39 очками занимает 11-е место на Востоке. «Динамо» с 42 очками — 8-е на Западе.