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    Федоров: Завершение моментов ЦСКА оставляет желать лучшего

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:2).

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    «Поздравляю "Динамо" с победой. Хорошие скорости продемонстрировала эта команда.

    К сожалению, нам не удалось сыграть все 60 минут в тот хоккей, который показывали во втором периоде и большую часть третьего периода.

    Завершение оставляет желать лучшего, мы не много создали голевых моментов, но они были очень качественные. Можно вспомнить это с первой смены.

    Проиграли хорошему сопернику. Опять пропустили первыми, думаю, найдем определенные причины, устраним их.

    У нас отличный график. Встречаемся с хорошими соперниками в следующих трех матчах. Перегруппируемся, потренируемся и покажем тот хоккей, который результат приносит», — приводятся слова Федорова на сайте «Динамо».

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