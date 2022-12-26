Федоров: Завершение моментов ЦСКА оставляет желать лучшего

Главный тренерпрокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против московского(1:2).

«Поздравляю "Динамо" с победой. Хорошие скорости продемонстрировала эта команда.

К сожалению, нам не удалось сыграть все 60 минут в тот хоккей, который показывали во втором периоде и большую часть третьего периода.

Завершение оставляет желать лучшего, мы не много создали голевых моментов, но они были очень качественные. Можно вспомнить это с первой смены.

Проиграли хорошему сопернику. Опять пропустили первыми, думаю, найдем определенные причины, устраним их.

У нас отличный график. Встречаемся с хорошими соперниками в следующих трех матчах. Перегруппируемся, потренируемся и покажем тот хоккей, который результат приносит», — приводятся слова Федорова на сайте «Динамо».