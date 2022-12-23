ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель СкалониДругой Лионель. Как тактика Скалони привела Аргентину и Месси к триумфу на ЧМ-2022
  • 18:30
    • Дюков: Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию
  • 22:49
    • «Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по Коди Гакпо
  • 22:08
    • ЦСКА на выезде проиграл «Локомотиву»
  • 18:10
    • Акатьева лидирует после короткой программы на ЧР в Красноярске
    Все новости спорта

    «Сочи» всухую проиграл «Куньлуню»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар
    «Сочи» на своем льду проиграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки «Куньлуня»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Куньлуня»

    Счет в игре открыл Клифф Пу. Счет 1:0 держался до третьего периода, пока Паркер Фу не сделал дубль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Пу — 5 (Вонг), 1:22 — 0:1. Фу — 9 (Юрчо), 49:51 — 0:2. Фу — 10 (п.в., Родуолд), 58:18 — 0:3Вратари: Третьяк (55:59 — 58:18) — СмитШтраф: 10 — 18Броски: 26 (9+8+9) — 24 (9+11+4)

    «Сочи» проиграл в 13-й раз подряд и находится на дне таблицы Западной конференции с 17 очками. У «Куньлуня» 36 очков и 10-е место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • После проигранного дерби СКА выдаст заряд мощности
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Адана Демирспор» удержит третью строку
  • «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Увезёт ли «Чикаго» победу из Нью-Йорка?
  • «Нью-Йорк» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кливленд — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Каролина — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие