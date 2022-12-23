«Сочи» всухую проиграл «Куньлуню»

на своем льду проигралсо счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в игре открыл Клифф Пу. Счет 1:0 держался до третьего периода, пока Паркер Фу не сделал дубль.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Пу — 5 (Вонг), 1:22 — 0:1. Фу — 9 (Юрчо), 49:51 — 0:2. Фу — 10 (п.в., Родуолд), 58:18 — 0:3Вратари: Третьяк (55:59 — 58:18) — СмитШтраф: 10 — 18Броски: 26 (9+8+9) — 24 (9+11+4)

«Сочи» проиграл в 13-й раз подряд и находится на дне таблицы Западной конференции с 17 очками. У «Куньлуня» 36 очков и 10-е место.