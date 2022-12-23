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    Федоров о поражении от «Локо»: Пропустили ненужный гол в равной игре

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался об итогах матча с «Локомотивом» (1:3) в КХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «"Локомотив" с победой. Хорошо команда сыграла, а нам не удалось реализовать те моменты, которые мы создали. Хотя мы проигрывали в две шайбы. Где-то нас зашкаливало в плане энергии и эмоций. Наша команда любит такие игры, но не все удалось, немного торопились. В Питере не было такого хорошего начала, сегодня было лучше. Игра была ровная, но пропустили ненужный гол и в меньшинстве неудачно хотели помочь нашему вратарю.

    Я сказал ребятам, что сделали много хороших вещей. На них нужно сконцентрироваться. Дальше будем смотреть, какие ребята будут заявлены на следующую игру. Всех с наступающим, спасибо», — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА.

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