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    Московское «Динамо» победило одноклубников из Минска

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    Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХОЛ одержало победу над минским «Динамо» со счетом 2:0.

    Московское «Динамо»
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    Московское «Динамо»

    В составе победителей отличились Андрей Миронов и Иван Муранов, забивший в пустые ворота.

    Голкипер хозяев Константин Волков отразил все 36 бросков и сделал «сухарь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Миронов — 5 (Джиошвили, Михайлов), 37:35 — 1:0. Муранов — 8 (п.в., Миронов, Лилья), 59:19 — 2:0Вратари: К.Л. Волков — Колосов (58:42 — 59:19)Броски: 23 (5+11+7) — 36 (13+11+12)Штраф: 32 — 8

    После победы москвичи набрали 53 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Минска расположилась на 8-й строчке, имея в активе 42 очка.

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