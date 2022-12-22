Московское «Динамо» победило одноклубников из Минска

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХОЛ одержало победу над минскимсо счетом 2:0.

В составе победителей отличились Андрей Миронов и Иван Муранов, забивший в пустые ворота.

Голкипер хозяев Константин Волков отразил все 36 бросков и сделал «сухарь».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Миронов — 5 (Джиошвили, Михайлов), 37:35 — 1:0. Муранов — 8 (п.в., Миронов, Лилья), 59:19 — 2:0Вратари: К.Л. Волков — Колосов (58:42 — 59:19)Броски: 23 (5+11+7) — 36 (13+11+12)Штраф: 32 — 8

После победы москвичи набрали 53 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Минска расположилась на 8-й строчке, имея в активе 42 очка.