Маклеллан об Овечкине: Это просто невероятно, он продолжает забивать голы

Генеральный менеджервысказал мнение о погонеза рекордом

«Это просто невероятно. Он продолжает делать то, что делает, и ему это нравится.

Мы продолжаем говорить об одном и том же, но похоже, что ему весело. Алексу интересно узнать, как далеко он сможет зайти в погоне за рекордом.

Я думаю, что это забавно, потому что несколько лет назад все говорили: "Никто не догонит Уэйна".

А теперь я слышу фразы: "Овечкин забьёт 1000 голов". Это просто безумие», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забить 94 гола.