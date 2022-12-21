«Авангард» объявил о подписании контракта с Мельничуком

подписал контракт с голкипером. Недавно, сочинский клуб расторг контракт с вратарем.

«Мы искали усиление на позицию вратаря, поскольку Станислав Галимов получил травму в ходе сезона. Когда на рынке появился Алексей Мельничук, мы посоветовались с тренерским штабом и после рекомендаций Михаила Кравца, который работал с этим вратарём, решили подписать контракт.

Алексей хорошо провёл прошлый сезон, играл уверенно. Да, в нынешнем сезоне не всё было гладко, но верю, что он сможет помочь команде.

Сейчас нужно забыть все прошлые неудачи и спокойно работать: опыт Сергея Звягина и всего нашего тренерского штаба поможет Мельничуку адаптироваться.

Время до плей-офф ещё есть, так что не сомневаюсь, что к решающей стадии чемпионата Алексей подойдёт в хорошей готовности», — приводит слова Хабибулина официальный телеграм-канал омичей.

Напомним, что нынешний сезон Мельничук начал в «Сочи», после чего «Трактор» арендовал голкипера, но спустя короткое время хоккеист вернулся в сочинский клуб, с которым было расторгнуто соглашение.