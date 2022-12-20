ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси, Мбаппе, японцы и Марокко. Топ-10 героев ЧМ-2022
  • 21:55
    • Дубль Готовца помог «Динамо» победить «Спартак»
  • 19:56
    • Месси посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне
  • 19:32
    • «Оренбург» подтвердил уход Сычевого в «Крылья Советов»
  • 18:54
    • Осинькин: Вероятность перехода Пиняева в «Локомотив» очень высока
    Все новости спорта

    Дубль Готовца помог «Динамо» победить «Спартак»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Спартак
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над столичным «Спартаком» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо»

    В составе победителей дубль оформил Кирилл Готовец, еще по разу отличились Джордан Уил, Павел Кудрявцев и Максим Джиошвили.

    Голы красно-белых записали на свой счет Максим Чудинов и Шейн Принс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
    Голы: Уил — 9 (бол., Менелл), 4:26 — 1:0. Кудрявцев — 4 (бол., Уил, Менелл), 5:39 — 2:0. Чудинов — 2 (бол., Принс), 16:49 — 2:1. Готовец — 2 (Менелл, Скоренов), 42:38 — 3:1. Готовец — 3, 43:00 — 4:1. Принс — 10 (Хохлачев), 51:40 — 4:2. Джиошвили — 11 (п.в.), 58:55 — 5:2Вратари: Коновалов — Рибар (Красиков, 43:00, 57:39 — 58:55)Броски: 28 (9+7+12) — 32 (10+8+14)Штраф: 13 — 11

    Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице «Запада», набрав 51 очко в 41 матче. «Спартак» находится на шестой строчке с 46 очками в 42 играх.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Легкая прогулка для «Лестера»?
  • «Милтон-Кинс Донс» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Во втором подряд дерби «Спартак» возьмет реванш?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Желтая субмарина» не заметит «Гуйхуэло»
  • «Гуйхуэло» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милтон-Кинс Донс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гуйхуэло — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бадоса — Гарсия
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Джокович — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 19:35
    •  13.00
  • Прогноз на матч Денвер — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие