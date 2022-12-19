Федоров: «Динамо Минск» всегда играет опасно и напористо

Главный тренерподвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского(5:1).

«Наших ребят с победой. Концовка была за нами, нашли в себе силы, характер. Забили очень важные голы, так как сначала не все получалось.

"Динамо Минск" всегда играет опасно, напористы — это очень мобильная команда. Нелегкий был для нас сегодня тест.

Пропустили первыми, но затем сравняли, нашли лазеечку, а в третьем периоде сыграли правильно. Для нас это очень важно, у нас впереди две игры на выезде с очень хорошими соперниками.

Для нас все игры принципиальные, все хоккеисты играют только на победу. Мы понимали, что сегодня будет быстрая игра на переключениях. Кто это делал, тот и владел преимуществом.

Также мы понимали, что у нас есть небольшие изменения в составе. Молодые, но опытные парни сдержали удар, сделали свое хорошее дело. Не без ошибок, но мне понравилась их игра. Поэтому каждый матч для команды ЦСКА — это игра на победу.

Да, Василий Дронык забил свой первый гол в КХЛ. Мы уже его поздравили, и по-моему, ребята отдали ему приз лучшего игрока матча. Два раза его поздравили с такими успехами сегодня», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.