Кучеров вышел на первое место в списке ассистентов нынешнего сезона НХЛ

Никита Кучеров Фото: globallookpress.com
Три голевых передачи в свой актив записал хоккеист «Лайтнинг» Никита Кучеров. Таким образом, он возглавил список ассистентов НХЛ текущего сезона. На счету россиянина 34 результативных передачи.
На втором месте с 33 ассистами находится звезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третью строчку занимает немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль с 31 результативной передачей. Четвертое место — у российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина (29 ассистов).
В гонке бомбардиров Кучеров занимает четвертое место, набрав 45 (11+34) очков в 29 играх, впереди только форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (60 очков и 52 очка в 31 игре).