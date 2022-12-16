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    Кучеров вышел на первое место в списке ассистентов нынешнего сезона НХЛ

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    «Тампа-Бэй» одержала победу над «Коламбусом» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Три голевых передачи в свой актив записал хоккеист «Лайтнинг» Никита Кучеров. Таким образом, он возглавил список ассистентов НХЛ текущего сезона. На счету россиянина 34 результативных передачи.

    На втором месте с 33 ассистами находится звезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третью строчку занимает немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль с 31 результативной передачей. Четвертое место — у российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина (29 ассистов).

    В гонке бомбардиров Кучеров занимает четвертое место, набрав 45 (11+34) очков в 29 играх, впереди только форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (60 очков и 52 очка в 31 игре).

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