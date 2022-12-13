Владелец «Вашингтона» рассказал об обещании Овечкина выиграть Кубок Стэнли

Владелецрассказал об изменениях в составе и разговоре спро Кубок Стэнли.

«Я не собираюсь, как в прошлый раз, распродавать всех игроков. Уверен, появятся молодые игроки, но перестройку мы устраивать не будем.

Для меня перестройка — это когда, глядя в глаза игрокам, тренерам и болельщикам, говоришь, что вы будете ужасны. А если бы мы были ужасны, не думаю, что Алекс мог бы побить рекорд.

Овечкин хочет сделать всё правильно. Алекс сказал: "Я не собираюсь быть игроком третьего звена и играть по 8-10 минут, когда меня выпускают на большинство, чтобы я забивал свои голы.

Такого я не хочу. Пообещайте, что сохраните команду конкурентноспособной, уровня плей-офф".

А сам он пообещал всегда оставаться в форме и быть одержимым не рекордом, а выигрышем ещё одного Кубка Стэнли», — заявил Леонсис ESPN.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 30 матчей и набрал 30 (17+13) очков.