ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатПочему Франция должна остерегаться Марокко в полуфинале ЧМ-2022
  • 13:55
    • Моуринью может совмещать работу в «Роме» и в сборной Португалии
  • 12:32
    • Хайкин может перейти в израильский клуб
  • 12:11
    • Месси планирует продлить контракт с «ПСЖ»
  • 12:01
    • «Челси» намерен приобрести форварда «Боруссии» Мукоко
  • 11:40
    • Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России
    Все новости спорта

    Владелец «Вашингтона» рассказал об обещании Овечкина выиграть Кубок Стэнли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис рассказал об изменениях в составе и разговоре с Александром Овечкиным про Кубок Стэнли.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Я не собираюсь, как в прошлый раз, распродавать всех игроков. Уверен, появятся молодые игроки, но перестройку мы устраивать не будем.

    Для меня перестройка — это когда, глядя в глаза игрокам, тренерам и болельщикам, говоришь, что вы будете ужасны. А если бы мы были ужасны, не думаю, что Алекс мог бы побить рекорд.

    Овечкин хочет сделать всё правильно. Алекс сказал: "Я не собираюсь быть игроком третьего звена и играть по 8-10 минут, когда меня выпускают на большинство, чтобы я забивал свои голы.

    Такого я не хочу. Пообещайте, что сохраните команду конкурентноспособной, уровня плей-офф".

    А сам он пообещал всегда оставаться в форме и быть одержимым не рекордом, а выигрышем ещё одного Кубка Стэнли», — заявил Леонсис ESPN.

    В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 30 матчей и набрал 30 (17+13) очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы сделают выводы после неудачи бразильцев
  • Хорватия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Пройдут ли «клетчатые» в финал?!
  • Аргентина — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 5.55
    •
  • Франция остановит сенсационных марокканцев
  • Франция — Марокко. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.30
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хорватия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.55
  • Прогноз на матч Аргентина — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Франция — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  4.08
  • Прогноз на матч Хьюстон — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие