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    «Авангард» разгромил «Магнитку» пятью шайбами

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    Омский «Авангард» со счетом 5:1 разбил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного сезона КХЛ.

    Сергей Толчинский
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    Сергей Толчинский

    На 5 шайб хозяев, у которых забивали Павел Дедунов, Иван Телегин, Федор Малыхин, Сергей Толчинский и Владимир Жарков, гости ответили голом Данилы Юрова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
    Голы: Дедунов — 1 (Жарков), 15:08 — 1:0. Телегин — 3 (бол., Ткачев, Белов), 35:52 — 2:0. Малыхин — 1 (мен., Дедунов, Сведберг), 47:04 — 3:0. Толчинский — 4 (Береглазов, Грицюк), 54:04 — 4:0. Юров — 2 (Чибисов, Хабаров), 56:10 — 4:1. Жарков — 1 (мен., п.в.), 59:16 — 5:1Вратари: Демченко — Кошечкин (58:56 — 59:16)Штраф: 10 — 6Броски: 23 (8+5+10) — 20 (8+8+4)

    На данный момент «Магнитка» идет второй в Восточной конференции. «Авангард» занимает 8-е место.

    «Локомотив» в Хабаровске с разницей в две шайбы победил «Амур». Счет в матче составил 3:1 в пользу гостей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Полунин — 3 (Каюмов, Коршков), 27:22 — 0:1. Каюмов — 1 (Коршков, Елесин), 32:50 — 0:2. Николишин — 3 (бол., Лихачев), 42:23 — 1:2. Чехович — 5 (Красковский, Рафиков), 52:17 — 1:3Вратари: Аликин (58:50) — ИсаевШтраф: 31 — 6Броски: 23 (9+7+7) — 24 (6+12+6)

    «Сибирь» дома всухую выиграла у «Сочи». Хозяева забросили 3 шайбы и выиграли 3:0. В составе победителей двумя голами отметился Владимир Бутузов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» (Сочи) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Бутузов — 6 (Чайковски, Основин), 5:56 — 1:0. Бутузов — 7 (бол., Бек, Пьянов), 27:33 — 2:0. Овчинников — 1 (Чайковски), 30:30 — 3:0Вратари: Красоткин — ТретьякШтраф: 8 — 37Броски: 33 (14+11+8) — 26 (4+9+13)

    Благодаря победе «Сибирь» вплотную подобралась к тройке лидеров Восточной конференции.

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