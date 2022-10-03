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    «Миннесота» обыграла «Чикаго», «Айлендерс» победили «Филадельфию» в предсезонных поединках

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    «Миннесота» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 3:0.

    Семен Варламов
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    Семен Варламов

    В составе победителей по голу забили Коннор Дьюар, Мэтт Болди и Брэндон Дюхайм. Нападающий «дикарей» Кирилл Капризов пропускает уже третий матч предсезонки.

    В следующем матча «Миннесота» 5 октября встретится с «Сент-Луисом», «Чикаго» 7 октября вновь сыграет с «Уайлд».

    «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Филадельфия» в предсезонном матче со счетом 2:1.

    В составе победителей отличились Скотт Мейфилд и Кайл Палмьери. Россиянин Александр Романов сделал голевую передачу. Голкипер Семен Варламов провел на льду два периода, за которые отразил 16 бросков из 17. У «Флайерз» отличился Тони Деанджело.

    В следующем матче «Айлендерс» вновь встретятся с «Филадельфией» 5 октября.

    Еще в одном матче «Анахайм» уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:2.

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